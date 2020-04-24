Париж, , 16:07 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что «очень сложно» просить детей носить маски в школе, передает BFM TV.

«Я считаю, что очень сложно попросить ребенка 10−11 лет, который учится в школе, ходить в маске весь день, внутри учреждения, снаружи, играть на детской площадке», — заявил министр здравоохранения Франции.

«Я думаю, что в отношении детей мы должны настаивать на барьерных жестах, мытье рук», — добавил Оливье Веран.

Министр здравоохранения также заявил о возможности ношения масок учителями.

«Я полагаю, что если мы собираемся раздавать маски широкой публики, то нет никаких причин не позволять учителям носить их. Академия медицины выступает за ношение масок в общественных местах», — отметил министр здравоохранения Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что к концу мая должно быть принято решение об открытии кафе и ресторанов, которые с середины марта остаются закрытыми из-за пандемии.

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