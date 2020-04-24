Ярославль, , 16:07 — REGNUM Депутаты от КПРФ в Ярославской областной думе направили обращение к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой не вводить в области систему электронных пропусков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции Александр Воробьев.

Александр Воробьев Duma.yar.ru

Коммунисты привели шесть аргументов против этой системы. По их мнению, контроль за передвижением граждан противоречит Конституции.

«Согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ права, предусмотренные ч. 1 ст. 23, ст. 24 Конституции РФ, не подлежат ограничению даже в режиме «чрезвычайного положения» (ЧП), то есть, при более угрожающей ситуации, чем режим «повышенной готовности». Режим ЧП вводится лишь в особо опасных ситуациях («при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю РФ», ст. 3 ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»). Между тем, в Ярославле и области нет режима ЧП, и заболеваемость коронавирусом составляет 0,021% и, получается, что в менее опасной ситуации «повышенной готовности» обсуждаются меры, гораздо более серьезно ограничивающие конституционные права граждан, чем это допускает даже режим ЧП», — говорится в обращении.

Авторы письма считают, что цифровые пропуска унижают человеческое достоинство и ущемляют права верующих. Коммунисты ссылаются на Архиерейский собор РПЦ 2013 года, который назвал «недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации».

Авторы обращения полагают, что цифровые пропуска нарушают закон «О персональных данных» и могут спровоцировать их утечку в руки злоумышленников. Кроме того, коммунисты опасаются, что система вызовет недовольство граждан и протесты.

«Система цифровых пропусков не только незаконна, очевидно, что она еще и бессмысленна с эпидемиологической точки зрения! Наличие пропуска не остановит распространение инфекции! Напротив эта система способна усугубить стрессовое состояние в обществе, чем может спровоцировать ухудшение ситуации, в том числе по здоровью! Что касается индекса самоизоляции, то в столице РФ цифровые пропуска, введенные с 15 апреля, вызвав массовое негодование, никак по сути не повлияли на указанный индекс», — полагают авторы письма.

Стоит отметить, что письмо подписали лишь трое из 11 депутатов фракции КПРФ в Ярославской областной думе: Александр Воробьев, Эльхан Мардалиев и Елена Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о введении электронных пропусков для больбы с распространением коронавируса заявил 23 апреля губернатор Дмитрий Миронов. Дата введения ограничений пока не названа.

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