Киев, , 16:01 — REGNUM Крупнейший украинский банк «Приватбанк» должен будет заплатить компании «Арлан», принадлежащей бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, 17,3 млн гривен или около $640 тыс. Об этом сообщил 24 апреля ресурс Finbalance со ссылкой на решение хозяйственного суда Киева.

Указанную сумму компания «Арлан» выплатила Национальному банку Украины, будучи поручителем «Приватбанка» до его национализации.

В «Приватбанке» не согласились с решением и подали апелляцию в Северный апелляционный хозяйственный суд Киева. Рассмотрение дела запланировано на 19 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Олеся Яхно заявила, что Коломойский контролирует примерно 50 депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа».

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