Сухум, , 15:50 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания, вступивший в должность 23 апреля, назначил нового руководителя администрации главы республики. Соответствующий указ был подписан 24 апреля, сообщает президентская пресс-служба.

«Назначить руководителем администрации президента республики Абхазия Квициниа Алхаса Алексеевича», — приводится текст документа на официальном сайте главы республики.

Напомним, Квициния является одним из ближайших соратников нового президента. На президентских выборах в 2019 году Бжания не смог участвовать из-за проблем со здоровьем. Вместо него объединенным кандидатом стал Квициниа. Он проиграл с небольшим отрывом, но подал в суд о признании выборов несостоявшимися, использовав неточность формулировки о победителе в законе о выборах.

В январе 2020 года на фоне беспорядков в Сухуме, устроенными противниками действующего президента Рауля Хаджимбы, Верховный суд Абхазии признал выборы несостоявшимися. Это позволило Бжании принять участие в них и победить.

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