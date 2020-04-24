Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В петербургском парламенте намерены утвердить «час исполнительной власти» по аналогии с часом правительства и часом муниципалитетов. С такой идеей выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия»), и уже 24 апреля на заседании комитета по законодательству ее предварительно поддержали.

Согласно документу, вызывать «на ковер» депутаты смогут глав районов и комитетов. Пока в рамках часа правительства с трибуны Мариинского дворца на вопросы депутатов отвечают только вице-губернаторы, а также выступает градоначальник с ежегодным отчетом.

Чтобы предложить вызвать какого-то конкретного главу района в ЗакС, депутатам нужно будет направить предложения в парламентскую комиссию по устройству госвласти, МСУ и административно-территориальному устройству.

Вызовы планируют устраивать не реже одного раза в квартал, гласит проект постановления. Делается это «в связи с многочисленными обращениями жителей Санкт-Петербурга».

Заметим, ранее Вячеслав Макаров и его однопартийцы неоднократно критиковали во время пленарных заседаний глав некоторых районов, например, руководителя Калининского, Кировского и Центрального районов, периодически требуя от губернатора Александра Беглова служебных проверок вплоть до увольнения. С руководителем администрации Кировского района Сергеем Ивановым, если верить единороссам, у них и вовсе идет «война».

Согласно новому документу, если глава района откажется прийти в ЗакС лично, депутаты могут обратиться в градоначальнику и потребовать привлечь чиновника к дисциплинарной ответственности.

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