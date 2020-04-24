Куала-Лумпур, , 15:13 — REGNUM Правительство Малайзии продлило период действия ограничений на передвижения в стране, чтобы остановить распространение эпидемии COVID-19 до 12 мая 2020 года, сообщает Antara.

Соответствующее заявление было сделано премьер-министром Малайзии Мухиддином Ясином.

«На основании данных, которые были переданы мне министерством здравоохранения Малайзии, я обнаружил, что усилия по предотвращению вспышки COVID-19 всё ещё необходимо продолжать», — заявил премьер-министр Малайзии.

По его словам, несмотря на то, что число заражений снижается, предпринятые шаги должны продолжаться до того времени, пока все не будут уверены, что вспышка COVID-19 полностью локализована.

«В этой связи я хотел бы объявить, что ограничения на передвижения, которые планировалось завершить 28 апреля 2020 года, будет продолжаться еще две недели, то есть 12 мая 2020 года», — отметил Мухиддин Ясин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии правозащитные организации напомнили, что во время режима изоляции женщины и дети больше подвержены насилию и жестокому обращению в семье.

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