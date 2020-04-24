Рига, , 15:01 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии в третьем, последнем чтении, утвердил поправки к закону, запрещающие использование на публичных мероприятиях военной формы и знаков отличия СССР. Об этом пишет 24 апреля портал LSM.

Кроме того, отмечают журналисты, в законе говорится о запрете на ношение формы правоохранительных органов СССР и союзных республик. В документе подробно перечисляют запрещённые элементы. Например, кокарды, погоны, фрагменты формы и аксессуаров — всё что может позволить безошибочно идентифицировать принадлежность мундира.

Исключение относится к тем случаям, когда оно согласовано с местными органами власти и утверждено Полицией безопасности (VDD).

Как передавало ИА REGNUM, 16 января 2020 г. высший законодательный орган Латвии — однопалатный Сейм принял заявление с требованием к РФ признать факт «оккупации» Латвии в период существования СССР.