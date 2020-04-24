Киев, , 15:06 — REGNUM Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе отозван из страны из-за возможного назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам проведения реформ. Об этом сообщило 24 апреля информационное агентство УНИАН со ссылкой на свои источники в МИД Грузии.

Журналисты также узнали, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани был очень расстроен решением президента Украины Владимира Зеленского, а бывший глава национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявил, что правительство Грузии близко к решению объявить Украине «дипломатическую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Грузии на Украине назвал возможное назначение Саакашвили «недружественным и неприемлемым» шагом со стороны Украины.

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