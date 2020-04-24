Пекин, , 14:57 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун напомнил индонезийским гражданам, быть более бдительными в отношении роста случаев заражения COVID-19, сообщает Antara.

«Пожалуйста, будьте бдительны, оставайтесь дисциплинированными, потому что во всем Китае в настоящее время выявлено 1600 случаев заражения, из них около 1500 импортированы», — заявил посол.

По данным посольства Индонезии в Китае, в стране проживает около 1700 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар сложных условий, вызванных вспышкой коронавируса, компания PT Barata Indonesia смогла расширить экспорт компонентов для электростанции в Армению.

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