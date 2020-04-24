Москва, , 14:51 — REGNUM Подписанный Владимиром Путиным закон об упрощении получения гражданства России направлен на интеграцию в российское правовое пространство тех людей, которые и так являются частью российского социокультурного пространства. Это носители русского языка, главным образом выходцы из республик бывшего СССР, и данный закон важен с нескольких сторон. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

«Вопрос об упрощении получения гражданства давно обсуждался в органах власти и в экспертном сообществе. Список тех социальных групп, на которые распространяется действие подписанного Путиным закона заставляет сделать вывод о том, что решение направлено, главным образом, на интеграцию в российское правовое пространство тех людей, которые и так являются частью российского социокультурного пространства. Это носители русского языка, главным образом выходцы из республик бывшего СССР, люди, которые по каким-то причинам ранее не могли получить гражданство России достаточно быстро.

Решение важно с нескольких сторон. С политической, оно показывает стремление России защитить граждан, которые культурно и исторически ощущают себя близкими к России, позиционирует Россию как главного субъекта интеграции на постсоветском пространстве. С экономической точки зрения, решение будет способствовать притоку новой рабочей силы, которой не нужно много времени на адаптацию, либо придание правового статуса тем, кто уже де-факто много лет живёт и работает в России, но считается мигрантом. Наконец, адаптация мигрантов — один из способов решения демографической проблемы. Хотя сути демографической проблемы это, конечно, не решит».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.