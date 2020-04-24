Варшава, , 14:45 — REGNUM Командир дивизионного командования войск США в Познани полковник Томас О'Коннор в ближайшее время получит звание бригадного генерала. Об этом 23 апреля сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

«С сегодняшнего дня у нас будет в Польше постоянный американский офицер в чине генерала. Это важный элемент усиления присутствия сил США в Польше. Это назначение свидетельствует о том, что договоренности, достигнутые президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом осуществляются», — приводит слова Солоха «Польское радио».

По словам главы BBN, благодаря этому будет значительно повышен ранг командования, важнейшей американской структуры на восточном фланге, координирующей действия всех американских войск, присутствующих в Польше, и в случае кризиса, обязанной принять командование.

Солох подчеркнул, что реализация договорённостей между президентами Польши и США ведётся на постоянной основе через президентский центр и министерство национальной обороны.

«Повышение ранга командования показывает, что даже в условиях нынешнего пандемического кризиса продолжаются планы по усилению польско-американского стратегического сотрудничества. Этот процесс не затормозился. Несколько дней назад на эту тему говорили также президенты Дуда и Трамп», — сказал он.

Передовой командный пункт первой пехотной дивизии армии США действует в Познани с октября 2019 года. Основанием для размещения этого командования в Польше является договорённость от 23 сентября 2019 года, подписанная президентами США и Польши, которая детализирует декларацию от июня 2019 года в деле укрепления военного сотрудничества двух стран.

Полковник Томас О'Коннор принимал участие в операциях «Иракская свобода» (2005−2006) и «Несокрушимая свобода» (2007−2008 и 2012−2013).