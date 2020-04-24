Москва, , 14:01 — REGNUM В России «любая децентрализация» может привести к новому параду суверенитетов и «даже сепаратистскими тенденциями в республиках». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко. По его мнению, «экстренная федерализация» в нынешних условиях «актуализирует разговоры об изменениях отношений центра и регионов после пандемии». Эксперт уверен, что «по факту» «это, конечно же, никакая не федерализация».

«К сожалению, политика постсоветского периода делает трудно достижимым искомый баланс между центром и регионом. Очевидно, сверхцентрализация пагубно сказывается на развитии регионов. Однако, когда у глав и губернаторов в 1990-х годов была вольница («парад суверенитетов»), они не развивали местное самоуправление, а выстраивали свои, региональные, вертикали власти с жёсткой иерархией. Выстраивали фрактально, по принципу самоподобия, копируя конфигурацию власти центра.

Именно поэтому любая децентрализация в России чревата новым парадом суверенитетов и даже сепаратистскими тенденциями в республиках. Ибо сдержек на уровне регионального управления, кроме силовых, нет. Гражданское общество таковым вряд ли является», — сказал Дмитрий Михайличенко.

Он также акцентировал внимание на то, что сам «тренд на снижение значимости местного самоуправления также задан центром»:

Дмитрий Михайличенко «Разрабатываемая в последние годы концепция «публичной власти» и вовсе не только де-юре, но и де-факто подчиняет местное самоуправление регионалам. Характерный пример — статус мэров областных центров и столиц республик. По факту, они давно уже «министры» Уфы, Екатеринбурга, Омска, Твери и далее по списку».

Напомним, ранее Дмитрий Михайличенко назвал акции протеста во Владикавказе следствием «экстренной федерализации», к которой не готовы ни центр, ни регионы.

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