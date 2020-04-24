Москва,
24 апреля 2020, 13:54 — REGNUM
Сергею Лаврову
предстоит выдержать новую волну украинских требований и германо-французских уговоров об изменении Минских соглашений, в ответ Россия могла бы
выступить с требованием изменить формат переговоров, включив в состав участников представителей ДНР и ЛНР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 апреля, комментируя информацию о подготовке встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки».
Как сообщалось ранее, предполагается, что переговоры глав МИД России, Германии, Франции и Украины пройдут 30 апреля в формате видеоконференции.
«Мне не очень понятно, что именно такая встреча может дать России и Донецкой и Луганской народным республикам. Более того, думаю, что она никому ничего нового не даст.
Недавно, как мы помним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве не видят значительных результатов в реализации Минских договоренностей для урегулирования конфликта в Донбассе. Позиция России известна: Минские соглашения должны быть выполнены, причём в той последовательности шагов, на которую в 2015 году дали своё согласие и стороны конфликта — Киев, с одной стороны, и Донецк и Луганск, с другой, ‑ и международные участники процесса урегулирования. Киев этого делать не хочет и пытается ангажировать Берлин и Париж в свою пользу. Те пока внешне международную респектабельность соблюдают, но внутренне явно были бы не против, чтобы процесс пошёл в выгодном Киеву направлении.
Таким образом, на предстоящей встрече, полагаю, нашему министру предстоит выдержать новую волну украинских требований и германо-французских уговоров об изменении Минских соглашений. Сергей Лавров к этому привык, и, будем надеяться, что он и в этот раз натиск выдержит.
Мне думается, что в такой ситуации полезным было бы своё наступление с нашей стороны. Украинцы требуют изменить Минские соглашения. Почему бы тогда нам не выступить с требованием изменить формат переговоров, включить в состав участников представителей ДНР и ЛНР? Пусть «рассматривают»!» — отметил Михаил Демурин.