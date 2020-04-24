Москва, , 13:54 — REGNUM

Сергею Лаврову предстоит выдержать новую волну украинских требований и германо-французских уговоров об изменении Минских соглашений, в ответ Россия могла бы выступить с требованием изменить формат переговоров, включив в состав участников представителей ДНР и ЛНР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 апреля, комментируя информацию о подготовке встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, предполагается, что переговоры глав МИД России, Германии, Франции и Украины пройдут 30 апреля в формате видеоконференции.

«Мне не очень понятно, что именно такая встреча может дать России и Донецкой и Луганской народным республикам. Более того, думаю, что она никому ничего нового не даст.

Недавно, как мы помним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве не видят значительных результатов в реализации Минских договоренностей для урегулирования конфликта в Донбассе. Позиция России известна: Минские соглашения должны быть выполнены, причём в той последовательности шагов, на которую в 2015 году дали своё согласие и стороны конфликта — Киев, с одной стороны, и Донецк и Луганск, с другой, ‑ и международные участники процесса урегулирования. Киев этого делать не хочет и пытается ангажировать Берлин и Париж в свою пользу. Те пока внешне международную респектабельность соблюдают, но внутренне явно были бы не против, чтобы процесс пошёл в выгодном Киеву направлении.

Таким образом, на предстоящей встрече, полагаю, нашему министру предстоит выдержать новую волну украинских требований и германо-французских уговоров об изменении Минских соглашений. Сергей Лавров к этому привык, и, будем надеяться, что он и в этот раз натиск выдержит.