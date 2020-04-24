Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Минобороны и разведслужбы Соединенных Штатов начали расследование в связи с возможным использованием коронавируса в качестве биологического оружия американскими противниками, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские спецслужбы и военные не считают, что этот вирус был создан специально в качестве оружия, однако они приступили к оценке рисков

В частности, речь идет о возможном использовании вируса в качестве оружия против Соединенных Штатов, в том числе целей высокой важности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее микробиолог и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин выразил мнение, что утверждать, что новый коронавирус не может быть искусственно создан, нельзя, потому что это опровергли и китайские, и американские ученые.

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