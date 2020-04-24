Сухум, , 13:28 — REGNUM Вступивший в должность президента Абхазии Аслан Бжания назначил Александра Анкваба новым премьер-министром республики. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба правительства.

Бжания официально вступил в должность главы республики 23 апреля, и правительство, как предусмотрено законодательством, подало в отставку. Теперь новый президент должен сформировать новый состав кабинета министров.

Напомним, Анкваб был президентом Абхазии с сентября 2011 года по июнь 2014 года и премьер-министром республики с февраля 2005 года по 12 февраля 2010 года.

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