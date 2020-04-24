Москва, , 13:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в Москве. Соответствующий документ опубликован 24 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

В Москве с 1 июля 2020 года устанавливается экспериментальный правовой режим для создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения.

В законе речь идет, в том числе, о доступе к данным фото и видеонаблюдения, использовании персональных данных, полученных в результате обезличивания.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится законопроект о так называемых «правовых песочницах» и порядке введения экспериментальных режимов.

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