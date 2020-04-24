Сухум, , 13:16 — REGNUM Члены правительства Абхазии сложили с себя полномочия после официального вступления 23 апреля в должность президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

По абхазскому законодательству, новый президент обязан сформировать новый состав правительства в течение трех месяцев.

Напомним, ушедший в отставку кабинет министров был собран предыдущим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в октябре 2019 года. В ходе беспорядков в Сухуме в январе 2020 года его победа на выборах была признана несостоявшейся, президент ушел в отставку и ЦИК республики назначил повторные выборы на 22 марта.

Бжания, который был одним из активных участников январских протестов, одержал на выборах победу, набрав 56,5% голосов.

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