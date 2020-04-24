Москва, , 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства. Закон вступил в силу с момента его опубликования. Соответствующий документ опубликован 24 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Уверен, что не только для наших соотечественников из Донецкой и Луганской народных республик это большая победа, но и для всех нас. Россия становится больше, сильнее и могущественнее», — отметил один из авторов закона депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон предполагает отмену уплаты пошлины за получение документов о гражданстве РФ для граждан Украины, проживающих на территориях ДНР и ЛНР. Сейчас размер пошлины составляет 3,5 тыс. рублей.

По данным на середину апреля, количество жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, приближается к 200 тыс. человек: 92 тыс. человек в ДНР и 95,5 тыс. человек в ЛНР, сообщили в Госдуме.

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