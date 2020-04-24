Киев, 24 апреля 2020, 13:15 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ будет воспринято Грузией как недружественный шаг со стороны Украины, заявил посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщил 24 апреля «Интерфакс-Украина».
Дипломат напомнил, что Грузия объявила Саакашвили в международный розыск, обращалась к Украине с просьбой задержать политика и присылала материалы уголовных дел в отношении него.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему участвовать в переговорах между Украиной и МВФ.
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