Джакарта, , 13:03 — REGNUM Индонезия настоятельно призывает Совет Безопасности ООН (СБ ООН) немедленно остановить план Израиля по насильственному захвату земли и строительству поселений на палестинских территориях в условиях пандемии коронавируса, сообщает Kompas.

«Совет Безопасности ООН должен подтвердить свою позицию и остановить аннексию Израиля. СБ ООН должен призвать правительство Израиля выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани.

Заявление было сделано во время видеоконференции СБ ООН для обсуждения текущей ситуации в Палестине и на Ближнем Востоке во время вспышки COVID-19.

«Вместо того чтобы преследовать аннексию палестинской земли, Израиль должен сосредоточиться на выполнении своих международно-правовых обязательств», — заявил Диан Трианшах Джани, отметив, что Израиль должен защищать палестинцев, предоставляя им медицинское оборудование.

Индонезия призвала международное сообщество продолжать поддерживать роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и различных неправительственных организаций в Палестине, которые прилагают все усилия для оказания помощи палестинцам в трудные времена.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 8211 случаев заражения SARS-CoV-2.

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