Москва, , 12:54 — REGNUM

Как многократно заявляли руководители российского государства, закон о контрсанкциях работает в интересах отечественного бизнеса, но прозападные силы в России проталкивают идею «проанализировать» этот закон и смягчить его, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 апреля, комментируя решение Совета Федерации.

Как сообщалось ранее, в верхней палате парламента создана рабочая группа по ревизии законодательства с учетом влияния на экономику пандемии коронавируса. По данным «Коммерсанта», сенаторы намерены рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки, а также «проанализировать применение закона о контрсанкциях».

«Та линия действий, которую правительство избрало в связи со спровоцированной новым коронавирусом эпидемией, наносит большой ущерб народному хозяйству, а теперь уже — и межрегиональным связям. Это очевидно. Налицо массированное нарушение трудовых и других прав граждан, вторжение в частную жизнь. Поэтому внимание Совета Федерации к данной тематике вполне обосновано. Очевидна и необходимость новых мер поддержки российского предпринимательства, в том числе и снижения налоговой нагрузки. В то же время, как мне думается, прежде всего, важно пристально отследить, как работают уже принятые меры, насколько исполняются поручения, данные, например, банковскому сектору.

Меня особенно волнует внешнеполитическая составляющая этого «внимания» и конкретно идея «проанализировать» применение закона о контрсанкциях. Этот закон работает в интересах отечественного бизнеса, президент и правительство многократно заявляли об этом. В сегодняшней ситуации предусмотренные им меры надо было бы ужесточить, но правительство, наоборот, в марте ввело некий «зеленый коридор», позволяющий компаниям-поставщикам обходить контрсанкции. Кроме того, наша страна выступает в ООН с инициативами, направленными на отказ от принудительных экономических мер хотя бы на период пандемии. Запад нам уже неоднократно давал понять, что эту нашу идею не поддержит, но мы всё продолжаем стучаться в закрытую дверь.

Не исключаю поэтому, что идею «проанализировать» закон о контрсанкциях проталкивают прозападные силы в нашей стране, так называемые «улучшатели отношений». Они вполне могут сейчас попытаться сделать прозападный вираж, подвести базу под то, что контрсанкции надо снимать в качестве «жеста доброй воли», способа «улучшить снабжение населения» и так далее…