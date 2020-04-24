Москва, , 12:57 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров «самоизолировался» на работе, пока мир переживает эпидемию коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос о здоровье главы российской дипломатии, Захарова отметила, что Лавров проводит на работе всё время, как и другие сотрудники министерства. Дипломаты приезжают домой, чтобы переночевать, сменить одежду и прийти в себя.

«Мы полностью сидим на Смоленской площади, выходим онлайн», — подчеркнула Захарова.

Она рассказала о расширении видов мероприятий, которые проходят в удалённом режиме. Так, уже состоялись многосторонние переговоры, а следующей неделе ожидаются новые видеоформаты переговоров на уровне министра.