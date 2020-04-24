Львов, Украина, 24 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Львовский городской совет отказался передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, сообщила 24 апреля пресс-служба горсовета.
Чиновники отметили, что данное решение выходит за рамки полномочий городского совета, поэтому они обратились в СБУ и министерство культуры Украины, чтобы узнать их позицию.
В Службе безопасности Украины также предложили не отдавать останки разведчика, поскольку их можно использовать как предмет торга при обмене удерживаемыми лицами:
С этой позицией солидарен и мэр Львова Андрей Садовый, сказано в сообщении.
Напомним, ранее прах Николая Кузнецова предложили перенести из Львова в Екатеринбург, на Широкореченский военно-мемориальный комплекс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета Оренбургского регионального отделения ВООПИиК Вера Арнгольд назвала позицию украинских властей в вопросе перезахоронения советского разведчика «торговлей костями», которую видит весь мир.
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Отметим, что власти Украины отрицают гражданский характер войны в Донбассе, утверждая, что Украина якобы подверглась «российской агрессии». По этой причине РФ официально называют «страной-агрессором», задержанных украинских граждан «пленными», а Народную милицию ДНР и ЛНР — «российскими войсками», хотя армии РФ на территории Украины не было и нет.