Львов, Украина, , 12:51 — REGNUM Львовский городской совет отказался передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, сообщила 24 апреля пресс-служба горсовета.

Чиновники отметили, что данное решение выходит за рамки полномочий городского совета, поэтому они обратились в СБУ и министерство культуры Украины, чтобы узнать их позицию.

«В письме от минкульта сказано:… в условиях продолжающейся «российско-украинской войны» любые официальные контакты с «государством-агрессором», в том числе связанные с историческим прошлым, являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные социально-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи РФ останков Николая Кузнецова на данный момент является нецелесообразным и преждевременным», — рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности Украины также предложили не отдавать останки разведчика, поскольку их можно использовать как предмет торга при обмене удерживаемыми лицами:

«Эта информация будет учтена при возобновлении переговорного процесса, касательно возвращения наших «пленных», которые удерживаются на территории России».

С этой позицией солидарен и мэр Львова Андрей Садовый, сказано в сообщении.

Напомним, ранее прах Николая Кузнецова предложили перенести из Львова в Екатеринбург, на Широкореченский военно-мемориальный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета Оренбургского регионального отделения ВООПИиК Вера Арнгольд назвала позицию украинских властей в вопросе перезахоронения советского разведчика «торговлей костями», которую видит весь мир.

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Отметим, что власти Украины отрицают гражданский характер войны в Донбассе, утверждая, что Украина якобы подверглась «российской агрессии». По этой причине РФ официально называют «страной-агрессором», задержанных украинских граждан «пленными», а Народную милицию ДНР и ЛНР — «российскими войсками», хотя армии РФ на территории Украины не было и нет.