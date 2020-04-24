Москва, , 12:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и подвальных помещений в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Штрафы за самовольную перепланировку для должностных лиц составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тыс.

Кроме того, вводятся штрафы за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению. Ответственность распространяется на должностных лиц и юрлиц, штрафы составят от 2 тыс. до 3 тыс. рублей и от 20 тыс. до 30 тыс. рублей соответственно. Штраф для граждан не меняется, он фиксируется в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

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