Джакарта, , 12:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что сильное и скоординированное мировое лидерство является ключом к борьбе с пандемией COVID-19, сообщает Sindonews.

«Индонезия подчеркивает важность силы, коллектива и координации глобального лидерства. Потому что мы считаем, что только при сильном, общем и скоординированном глобальном лидерстве мы сможем хорошо справиться с этой пандемией и ее социально-экономическими последствиями», — заявила глава МИД Индонезии во время онлайн-встречи глав МИД стран АСЕАН и США.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео подтвердил приверженность сотрудничеству со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе со вспышкой COVID-19.

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