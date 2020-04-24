Габороне, , 12:08 — REGNUM Президент Ботсваны Мокветси Масиси уволил постоянного секретаря министерства здравоохранения и его заместителя во время вспышки коронавируса в стране. Об этом передает ВВС Africa.

Причины увольнения не были приведены.

Как отмечают репортеры, в Ботсване введен 28-дневный общенациональный карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В стране зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и один — с летальным исходом.

Напомним, что все депутаты парламента Ботсваны были помещены на двухнедельный карантин после того, как медсестра, которая дежурила в парламенте, оказалась больна COVID-19.

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