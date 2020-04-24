Джакарта, , 11:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны разорвать цепь распространения коронавируса в Рамадан, сообщает Kompas.

«Давайте приветствовать благословение Рамадана, как момент, чтобы разорвать цепь передачи эпидемии ради личной безопасности, безопасности родственников и всей нации», — заявил президент.

Глава государства заявил, что эпидемия COVID-19 охватила весь мир, вынудила людей поститься в этом году в совершенно другой атмосфере. На улицах нет былого великолепия. Мечети находятся в тишине.

«Посвятите время поста укреплению себя, позаботьтесь обо всех, кого мы любим. Настало время дисциплинировать себя», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, французский совет мусульманской веры объявил, что мечети в месяц Рамадан закрыты, а воссоединение семей настоятельно не поощряется, чтобы не распространять коронавирус.

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