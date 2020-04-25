Стокгольм, , 07:28 — REGNUM Китайские ученые в настоящее время предупреждают правительства стран о том, что так называемый «стадный иммунитет», которого так хотят добиться в Швеции, не является решением проблемы с пандемией коронавирусной. В Ухане лишь немногие выздоровевшие выработали антитела к вирусу. Об этом 24 апреля со ссылкой на Dagens Industri сообщила шведская газета

В то время, когда в Швеции все больше и больше людей заражаются коронавирусом, а Агентство общественного здравоохранения Швеции дает статистику с грубыми просчетами, все больше тревожных сообщений поступает из Китая. Из 8 300 исследованных в Ухане переболевших коронавирусом, которые первые приняли на себя удар COVID-19, только у 2−3 человек были выработаны антитела к инфекции.

Таким образом, это сильно подвергает сомнению успешность стратегии Швеции по выработке «стадного иммунитета». Напомним, что данная стратегия заключается в достижении выработки антител к вирусу после того, как большая часть населения им переболеет.