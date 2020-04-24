Киев, , 11:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили принять участие в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) с украинской стороны. Об этом Саакашвили заявил 24 апреля перед встречей с членами парламентской фракции «Слуга народа».

«Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает», — рассказал он.

Саакашвили считает, что Украина должна сохранить национальное достоинство на переговорах с МВФ.

«У меня есть большой опыт ведения переговоров с этими организациями на разных своих должностях по жизни. Поэтому я хочу своим опытом помочь и поэтому я принял предложение президента Зеленского», — добавил он.

Отметим, что Саакашвили прибыл на встречу с депутатами правящей партии Украины, на которой будут представлены его предложения по выводу украинской экономики из кризиса.

Ранее в Верховной раде предложили представителям МВФ принять участие в обсуждении законопроекта о национализированных банках, без принятия которого Украине не дадут очередной кредит.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель грузинского парламента не исключил, что назначение Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может обернуться кризисом двухсторонних отношений Украины и Грузии.

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