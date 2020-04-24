Сеул, , 11:37 — REGNUM Министры культуры Южной Кореи и ОАЭ провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили перенос мероприятий в рамках «Года культурного обмена» на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

По их словам, сторону приняли решение отложить проведение фестиваля корейской музыки в Абу-Даби, который должен был состояться в первой половине текущего года, а также обсудили организацию выставку современного искусства и показательных выступлений по тхэквондо.

В рамках диалога Нура бинт Мохаммед Аль Кааби высоко оценила действия правительства Южной Кореи в борьбе с коронавирусом, отметив что весь мир, включая ОЭА, пытается перенять и адаптировать южнокорейский опыт в своей стране.

В свою очередь, Пак Ян У рассказал о политике государства в отношении объектов культуры и искусства, а также добавил, что не смотря на трудности, с которыми столкнулись страны, данная ситуация поспособствует развитию дружеских отношений.

Напомним, что в январе 2020 года представители двух стран подписали соглашение о проведении года культуры, а также утвердили план мероприятий, логотипы и лозунги. Однако из-за распространения коронавируса по миру мероприятия, запланированные на первую половину года, были отменены.