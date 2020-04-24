Джакарта, , 11:15 — REGNUM Министерство обороны Индонезии запрещает всем своим сотрудникам использовать приложение Zoom для телеконференций или онлайн-встреч, передает CNN Indonesia.

Причиной запрета стало обеспечение безопасности данных министерства обороны Индонезии.

«Нет гарантии безопасности данных от поставщика приложений Zoom», — говорится в заявлении министерства обороны страны.

Минобороны Индонезии ссылается на результаты исследований, в которых сообщалось об утечке данных из-за использования приложения Zoom.

Известно, что запрет содержится в приказе, подписанном генеральным секретарем министерства обороны Индонезии вице-адмиралом Агусом Сетиджи.

Агус Сетиаджи также обратился к главе министерства данных и информации с просьбой найти альтернативную платформу для проведения видеоконференций во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что в Индонезии были зафиксированы случаи хакерских атак во время использования приложения Zoom. 16 апреля 2020 года во время дискуссии о коронавирусе, проведенной национальным советом по информационно-коммуникационным технологиям, на экране стали появляться непристойный изображения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили по телефону ситуацию вокруг COVID-19.

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