Саратов, , 11:13 — REGNUM Как сообщает пресс-служба главы региона, в Саратовской области с 24 апреля назначили нового министра здравоохранения. Наталью Мазину сменит на этом посту руководитель перинатального центра — Олег Костин. Ранее он возглавлял больницу №9. По медицинской специальности новый министр — хирург. Он будет руководить областным минздравом в статусе исполняющего обязанности.

Мазина займет должность главного врача областной клинической больницы. Бывший руководитель медучреждения Владимир Шульдяков станет главврачом Саратовской городской клинической больницы №6 имени В. Н. Кошелева.

Напомним, ранее в отношении Мазиной было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий.

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Отметим, Мазина стала пятым министром здравоохранения в регионах России, которые ушли или отправлены в отставку с момента начала эпидемии коронавируса.

Так, сообщало ранее ИА REGNUM, ещё 31 марта пост покинул глава самарского минздрава Михаил Ратманов, на что губернатор Дмитрий Азаров отреагировал комментарием «не вовремя».

1 апреля отставку главы омского минздрава Дмитрия Вьюшкова принял губернатор Александр Бурков. Вьюшков написал заявление об уходе с занимаемой государственной должности по собственному желанию. Он возглавлял областной минздрав с декабря 2018 года.

8 апреля в отставку ушел министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов. Это произошло после заседания экспертного совета по ситуации с коронавирусом в регионе.

24 апреля министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покинула пост по собственному желанию. В октябре 2019 года она возглавила министерство по итогам общественного конкурса.