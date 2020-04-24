Джакарта, , 10:15 — REGNUM Правительство Индонезии решило приостановить коммерческие и чартерные воздушные перевозки до 1 июня 2020 года, сообщает информационный портал Detik.

«Во-первых, это запрет на поездки внутри страны или за границу, как с использованием регулярных, так и чартерных рейсов», — заявили в министерстве транспорта.

Известно, что запрет вступит в силу с 24 апреля и продлится до 1 июня 2020 года.

Однако запрет не распространяется на руководство или представителей высших государственных учреждений Индонезии, представителей иностранных государств и международных организаций, а также для репатриации граждан Индонезии и иностранных граждан.

Исключения также сделаны для перевозки грузов, медицинского оборудования и других операций в целях поддержки борьбы с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудизаявила, что индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia по-прежнему обслуживает рейсы в Сидней и Мельбурн (Австралия).

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