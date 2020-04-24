Токио, , 10:13 — REGNUM Власти Японии занимаются сбором и анализом информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы в курсе различных сообщений, включая информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына, — заявил он на пресс-конференции. — Мы занимаемся сбором и анализом информации».

Он также добавил, что японские власти обсуждают вопрос о ситуации с северокорейским лидером с Соединенными Штатами и «другими заинтересованными лицами».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы восстанавливается после хирургической операции.

Телеканал связал это с тем, что северокорейский лидер отсутствовал на торжественных мероприятиях по случаю 108-летней годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

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