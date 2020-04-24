Абакан, , 10:17 — REGNUM В Хакасии депутаты Верховного совета (парламента) сорвали сессию, которая должна была состояться 24 апреля. Парламентарии должны были заслушать отчет главы республики Валентина Коновалова.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, сессия не состоялась из-за отсутствия необходимого кворума. На заседание явились лишь 30 депутатов из 50.

Между тем, по информации пресс-службы правительства региона, на этой сессии депутаты должны были рассмотреть и принять несколько значимых законодательных инициатив. В том числе речь идёт о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Ситуацию прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов. По его словам, правительство Хакасии приняло ряд правовых актов антикризисной направленности, не требующих участия Верховного Совета.

«В то же время принятие мер поддержки населения и предпринимателей, для которых необходимо участие парламента Хакасия, переносится на неопределенный срок», — отметил Коновалов.

Добавим, несостоявшаяся сессия перенесена. Дату её проведения пока не определили.

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