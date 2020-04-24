Ташкент, , 10:11 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 апреля провел совещание по вопросам обеспечения стабильности текстильной промышленности, смягчения воздействия пандемии на отрасль, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В данной сфере в нашей стране действует более 2 тысяч предприятий, на них занято 365 тысяч человек. Экспортный потенциал сектора за последние три года увеличился вдвое. В прошлом году на внешние рынки поставлена продукция на 1,6 миллиарда долларов», отмечалось на совещании.

Было подчеркнуто, что Узбекистан располагает ресурсами и средствами, достаточными для переработки выращенного хлопка в полном объеме, доведения экспорта до 15 миллиардов долларов и обеспечения занятости более 3 миллионов человек.

Глава государства поручил в течение пяти лет нарастить производство готовой продукции в 4−5 раз, освоить внешние рынки посредством повышения конкурентоспособности товаров. Особо отмечена необходимость расширения их ассортимента и улучшения качества.

В частности, даны указания по организации крупных экспортных предприятий с участием зарубежных компаний, производству востребованной продукции под известными брендами.

В этих целях в Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях будут организованы новые предприятия по экспорту готовой продукции. На реализацию этих проектов будет выделено 300 миллионов долларов в рамках кредитной линии Фонда реконструкции и развития.

Президентом было указано, что производимая в Узбекистане готовая продукция поставляется преимущественно в страны региона. Для вхождения на европейский рынок наши экспортеры вынуждены платить 15-процентную пошлину и нести в 4 раза больше транспортных расходов.

В этой связи, Министерству инвестиций и внешней торговли поставлена задача получить статус бенефициара системы GSP+ для беспошлинной торговли на рынке Евросоюза.

«Вместе с тем отмечена необходимость ускорения сертифицирования продукции по стандарту BSI при содействии Международной финансовой корпорации. Даны указания по дальнейшему расширению субсидирования расходов экспортеров», отмечает пресс-служба.