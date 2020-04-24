Абуджа, , 09:56 — REGNUM Губернаторы всех 36 штатов Нигерии на две недели ограничили поездки населения между штатами, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на совместное заявление губернаторов.

В соответствии с заявлением, между штатами будет разрешено перемещаться только по особой необходимости. Как отмечают репортеры, в более чем 25 штатах Нигерии выявили случаи заражения коронавирусом.

До сих в самой густонаселенной стране Африки зарегистрировали более 800 случаев заражения коронавирусом.

Два штата, где расположены административная столица страны, Абуджа, деловая столица, Лагос, а также штат Огун на юго-западе страны уже четыре недели находятся на карантине. По мнению экспертов, существуют все признаки того, что строгие карантинные меры могут быть введены и в других штатах, так как есть опасения, что штат Кано на севере Нигерии может стать новым эпицентром заражения коронавирусом.

В штате зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом, но эксперты опасаются, что эта цифра может быть намного выше.

В южных штатах, таких как Риверс и Дельта, уже введен комендантский час и ограничены поездки, в то время как другие штаты запретили проведение массовых собраний и сделали ношение масок в общественных местах обязательным.

Но теперь, по сообщению журналистов, когда все 36 губернаторов договорились о запрете на поездки между штатами, страна близка к введению общенационального карантина, о котором может объявить только президент страны Мухаммаду Бухари.