Тбилиси, , 08:51 — REGNUM Штрафы за нарушения карантина в Грузии снижены на треть. Об этом 23 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, депутаты в третьем чтении приняли поправки в административный кодекс за несоблюдение правил изоляции или карантина, предусмотренных «Законом об общественном здравоохранении». Для физических лиц размер штраф уменьшен с 3000 лари (около $940 по курсу) до 2000 лари (около $630 по курсу), а для юридических с 15 000 (около $4700 по курсу) до 10 000 (около $3140 по курсу).

При этом, за нарушения правил, введенных режимом чрезвычайного положения (ЧП) или военного положения, штрафы остаются в размере 3000 лари и 15 000 лари соответственно.

Напомним, 23 апреля депутаты также приняли поправки, которые устанавливают наказание в виде лишения свободы на шесть лет за повторное нарушение режима ЧП.

В Грузии чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавируса введено 21 марта и продлено до 22 мая.

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