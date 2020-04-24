Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Проекты по «поддержке демократии» в Сирии намерено профинансировать бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда. Максимальный размер гранта — $1,5 млн, сообщает 24 апреля RT со ссылкой на документ.

Предполагается, что финансовая помощь пойдёт на содействие активистам, создание союзов и объединений и помощь правозащитников. Проекты, как ожидается, помогут взаимодействию гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом.

В Вашингтоне ожидают, что реализация проектов поможет осуществить в стране долгосрочные реформы.

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