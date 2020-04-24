Страсбург, Франция, , 08:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп совершил визит в Страсбург, где посетил университетские больницы, «находящиеся на переднем крае после начала эпидемии», передает BFM TV.

Премьер-министр встретился с «сотрудниками кризисной ячейки, чтобы обсудить организацию работы перед лицом кризиса и оценить реанимационные возможности, количество пациентов».

Эдуар Филипп принял участие во встрече с координационным подразделением группы территориальных больниц, чтобы обсудить координацию государственных и частных учреждений на территории.

Этот шаг премьер-министра, о котором пресса узнала в последний момент, является первым с начала введения режима изоляции в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал «идти дальше» к суверенитету Европы после кризиса в области здравоохранения, который в настоящее время затрагивает весь континент.

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