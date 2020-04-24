Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Парламент Грузии 23 апреля принял закон, который предусматривает лишение свободы для тех, кто повторно нарушил режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом журналистам рассказал председатель фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественное телевидение.

Как сказал депутат, теперь нарушившему режим ЧП будет грозить лишение свободы на шесть лет, если он ранее был приговорено к административному наказанию. Закон принят в трех чтениях.

Мдинарадзе пояснил, что уголовное наказание за повторное нарушение карантина было предусмотрено и ранее, но не было прописано, как наказывать нарушителя.

«Это стало необходимым, потому что после наложения административного штрафа не было ясно, какую ответственность несет лицо в соответствии с Уголовным кодексом» — сказал лидер фракции.

Напомним, по итогам 22 апреля за сутки правоохранители в Грузии задержали и оштрафовали 106 человек. В стране с 21 марта введен режим ЧП в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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