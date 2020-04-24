Пермь, , 08:25 — REGNUM В Перми депутаты гордумы на внеочередном заседании одобрили дистанционный режим работы в условиях самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре гордумы.

Изменения внесены в регламент думы. Спикер Юрий Уткин подчеркнул, что необходимо предусмотреть проведение пленарных заседаний и голосования в режиме видеоконференцсвязи в условиях неблагоприятной эпидобстановки.

Сейчас ведется техническая работа с учетом опыта федеральной и краевой власти. Напомним, Заксобрание региона уже практикует дистанционный формат, он одобрен весной 2019 года.

Ближайшее пленарное заседание думы планируется провести в мае. К этому времени технические условия для работы в режиме видеоконференции должны быть обеспечены.

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