Сеул, , 08:26 — REGNUM С 20 по 24 апреля военно-воздушные силы США и Южной Кореи проводят совместные учения, целью которых является отработка взаимодействия при проведении совместных операций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По их словам, с южнокорейской стороны в учениях принимают участие истребители F-15K и KF-16, а с американской — F-16.

Известно, что учения проходят на регулярной основе, их продолжительность и масштабы не отличаются от проводившихся ранее.

Напомним, что в целях поддержания дипломатических усилий по денуклеаризации в 2018 году Сеул и Вашингтон отложили проведение ежегодных учений ВВС Vigilant Ace, а затем учения, запланированные на ноябрь прошлого года.