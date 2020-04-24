Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации.

Российские дипломаты отметили, что «возможность вставить «палки в колеса» какой-либо российской инициативе на международной арене» стала главным и единственным приоритетом украинской дипломатии. На этот раз «под горячую руку» попал проект резолюции Генеральной Ассамблеи, направленной на координацию международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, соавтором которого стали более 30 государств, включая Россию.

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«Нашим украинским коллегам пришёлся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства», — подчеркнули в дипмиссии.

Киев усмотрел «манипуляции» со стороны России, направленные на отмену международных санкций, в то время как российская резолюция была направлена в первую очередь на помощь развивающимся странам, которые из-за пандемии вируса находятся в уязвимом положении.

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«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого […] выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии», — говорится в комментарии постпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Украина снова заблокировала в ООН предложение России на период пандемии смягчить или вовсе отменить односторонние санкции для того, чтобы облегчить предоставление помощи в рамках международной борьбы с коронавирусом. Киев уверен, что российская инициатива направлена на ослабление режима санкций, пока в мире царит пандемия коронавируса — это манипуляция.