Эр-Рияд, , 07:10 — REGNUM Государства и неправительственные организации должны немедленно активизировать сбор средств в рамках инициативы «большой двадцатки» (G20), направленной на противодействие распространению коронавируса, в размере более чем $8 млрд. С соответствующим призывом к странам обратилась Саудовская Аравия, говорится в заявлении G20.

«Чтобы его победить (заболевание COVID-19 — прим. ИА REGNUM), необходимо немедленное финансирование мер экстренного реагирования, диагностики, лечения, а также создания, производства и внедрения вакцины», — говорится в документе.

Отмечается, что с 16 апреля, когда по итогам заседания G20 был объявлен сбор средств, странам удалось аккумулировать $1,9 млрд из необходимых $8 млрд. Саудовская Аравия в рамках инициативы пообещала направить на борьбу с коронавирусом $500 млн.

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