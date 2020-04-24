Москва, , 06:55 — REGNUM Замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников отправлен в отставку по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, соответствующий документ 23 апреля опубликован в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Ранее чиновник был исключён из «Единой России» в связи со скандалом, устроенным им в аэропорту Ижевска. В партии отметили, что настаивали на таком решении в связи с тем, что действия Овсянникова не соответствовали этическим нормам поведения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2020 года Овсянников вступил в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Ижевска. В ходе словесной перепалки чиновник перешёл на нецензурную брань, после чего на него был составлен протокол о нарушении.

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