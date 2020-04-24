Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Коммунистическая партия Китая (КПК) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понесут ответственность за сокрытие данных о коронавирусе, заявил 23 апреля госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

«КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в Вашингтоне ещё не определились, как именно наказать Пекин, поскольку сейчас все усилия американских властей направлены на обеспечение безопасности граждан США и снижение рисков распространения коронавируса.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай может понести ответственность, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции. В Китае, в свою очередь, ответили, что американским властям следует перестать делать безответственные заявления.

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