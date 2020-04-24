Нью-Йорк, США, , 05:10 — REGNUM Позицию Украины, заблокировавшей в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, назвали 23 апреля кощунством в постоянном представительстве РФ при организации.

Резолюция направлена на международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, она позволила бы снять односторонние экономические санкции против развивающихся стран в условиях пандемии, чтобы оказать им помощь. Однако в Киеве сочли документ направленным на решение Москвой собственных интересов, в частности, там не понравился «призыв действовать в духе добрососедства».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», — объяснили в российском постпредстве.

Ранее о блокировании в ООН российской резолюции, предусматривающей ослабление санкционного режима в период пандемии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что ослабление санкционного режима якобы никак не поможет в борьбе с пандемией.

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