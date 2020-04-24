Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Перед осуществлением депортации из США содержащихся под стражей нелегальных мигрантов, часть из них планируется проверять на коронавирус. Об этом 23 апреля со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.

По данным источника агентства, иммиграционная и таможенная полиция планирует для этих целей приобретать по 2 тысячи тестов на коронавирус ежемесячно.

Отмечается, что США были вынуждены запланировать такие меры после жалоб властей других стран на то, что возвращаемые на родину депортированные являются разносчиками коронавирусной инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы около 870 тысяч случаев заражения коронавирусом, количество смертей приближается к 50 тысячам человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В штате Нью-Йорк 23 апреля было подтверждено более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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