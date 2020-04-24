Пекин, , 03:26 — REGNUM Бывшему вице-губернатору китайской провинции Хэнань предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщили 23 апреля в Верховной народной прокуратуре КНР.

Сюй Гуан обвиняется в использовании своего должностного положения от разных занимаемых им постов с целью получения личной материальной выгоды путем получения крупных сумм денег и дорогих подарков в обмен на лоббирование интересов третьих лиц.

Делом Сюя ранее занималась Национальная надзорная комиссия КНР, после чего оно было передано органам прокуратуры. Верховная народная прокуратура КНР поручила его Народной прокуратуре Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, после чего оно было передано в Промежуточный народный суд Циндао.